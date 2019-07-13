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بين تغريدتي يزبك وهبة وأفيخاي أدرعي: سرق تغريدته للإيحاء بالعكس!

13
JULY
2019
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نشر الإعلامي يزبك وهبي بالأمس عبر صفحته على تويتر مقارنة تبيّن الإنقسام بين الشعب اللبناني وقال: الليلة ينقسم اللبنانيون أمام مشهدين : إمّا يتابعون السيد حسن نصراالله والحديث عن الحرب والصواريخ وإما يواكبون احتفال biaf وتكريم الفنانين بحضور عربي وأجنبي في ساحة الشهداء. هيدا لبنان

وللفور قام المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باستعمال تغريدة يزبك في إحدى منشوراته قائلاً: الليلة ينقسم اللبنانيون أمام مشهدين :إما يتابعون حديث نصراالله عن الصواريخ والعصر الحجري الذي يهدد هذا التنظيم إعادتهم اليه وإما يواكبون احتفال biaf وتكريم الفنانين بحضور عربي وأجنبي. بين العصر الحجري والمستقبل المشرق يجلس في السرداب أداة إيران في لبنان ليتوعد

تغريدة يزبك التي سبقت تغريدة أفيخاي أدرعي لاقت انتقاداً واسعاً فيما اعتبرها البعض سقطة له واعتبرها البعض الأخر "عمالة" ليعود ويغرّد قائلاً:
أردّد مرة ً جديدة إذا كان رأيُك َ مختلفا ً عن رأيي، فلست ُ أنا خائنا ً أو عميلا ً أو مأجورا ً، حبّذا لو يحترم كلٌ منّا الرأي الآخر في بلد الحريات وكفى توزيعا ً للشهادات بالوطنية

ثم أعاد تغريدة لأحد المتضامنين معه بالقول: كل التضامن مع الزميل والأستاذ @YazbekWehbe الذي يتعرض لموقف في غاية البشاعة، بعدما قرر المتحدث باسم العدو "أفيخاي سخافتي" سرقة تغريدته للإيحاء بالعكس. إن من يُجمع الناس على احترامه بفضل قيمه وأخلاقه لا يسيء إليه هذا المتسلل القذر إلى تغريداتنا

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