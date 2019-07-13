بالصورة - ناشطون يسخرون من جنبلاط: طلع تاجر باطون!

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تعقيباً على مقابلة السيد نصرالله بالأمس على قناة المنار وتعليقه على العلاقة مع النائب السابق وليد جنبلاط، كشف أن جنبلاط أرسل سؤالا إذا كان هناك امكانية للشراكة بينه وبين بيار فتوش، وحصل تواصل بين وفتوش وجنبلاط، وقال الأخير له إنّه اذا كنت شريكك في المعمل ولا مشكلة في العمل وفتوش رفض ذلك" وتابع: من المعيب القول إنّ مزارع شبعا غير لبنانيّة، ونحن لم نعلّق على هذا الكلام"

وفور انتهاء المقابلة انتشرت صورة للنائب السابق وليد حنبلاط ساخرة من طلبه الشراكة في معمل فتوش وقد علقت صفحة الضاحية بالقول: طلع لا خايف لا على بيئة ولا على تلوث... طلع تاجر باطون