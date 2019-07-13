عناوين الصحف ليوم السبت 13 تموز 2019

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الاخبار

نصر الله يجدّد تحذير إسرائيل والخليج من الحرب على إيران: سنصلّي في القدس

الجمهورية

التعطيل يهدد بتأخير إضافي للموازنة

تعثرّ الحلول يهدد جلسة المناقشة ... المر: الوضع حساس والحريري مطمئن

البناء

معادلات إقليميّة وعسكريّة ولبنانيّة نوعيّة في إطلالة الأمين العام لحزب الله تحملها خرائط المواجهات المقبلة

نصرالله: سأصلّي في القدس الحرب على إيران نهاية «إسرائيل» ترامب يسعى للتواصل سورية تتقدّم نحو النصر

مشكلتنا مع السعودية هي اليمن سنُعيد الكيان إلى العصر الحجري وسنسحق كبد العدو عون جبل وباسيل صديق

جاهزون لتأمين مَن ينقّب عن النفط وحمايته نؤيّد طلب أرسلان بالمجلس العدلي مشكلة جنبلاط سوق الترابة

اللواء

نصرالله يكشف خفايا الخلاف مع جنبلاط في عين داره!

الحريري يتوقع حلاًّ خلال أيام لأحداث قبرشمون.. وجلسات الموازنة صاخبة في الشارع

الديار

نصرالله يعرض وضعاً عسكرياً يرعب الكيان الصهيوني بتدمير قلب اسرائيل

تحديد الشريط الساحلي بطول 60 كلم وعرض 20 حيث كل البنى التحتية الاسرائيلية متواجدة

نصرالله: الاعمار بيد الله لكن أنا الذي سأصلي في المسجد الاقصى

L'Orient-Le Jour

Un début d’apaisement, mais pas de Conseil des ministres en vue

The Daily Star

Hariri sees Aley fallout resolution within days