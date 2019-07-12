مقتل مواطن وابنته واصابة اخر في حادث سير على اوتوستراد دير الزهراني

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افادت الوكالة الوطنية للاعلام عن مقتل مواطن وابنته في حادث سير مروع وقع مساء اليوم على اوتوستراد دير الزهراني -النبطية.

وفي التفاصيل ان سيارة bmw x5 تحمل اللوحة 195619/ص ويقودها المدعو (ا.ح.ط )من بلدة دير الزهراني اصطدمت عند مفرق كفروة - ديرالزهراني بسيارة مرسيدس في داخلها المواطن ن.ح.ن ( 73عاما من بلدة كفروة )ومعه ابنته ك.ن (29عاما) مما ادى الى مقتل ( ن.ح.ن) وابنته وجرح (ا.ح.ط) وعملت سيارات اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية وكشافة الرسالة الاسلامية والصليب الاحمر وإسعاف النبطية على نقل الجثتين والجريح الى مستشفيات النبطية.

وحضرت الى المكان دورية من مفرزة سير النبطية ومخفر زفتا وتسبب الحادث بعجقة سير على اوتوستراد النبطية -الزهراني .