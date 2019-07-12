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ارسلان من السراي: ما حصل في الجبل ليس اشكالا... وسيارة الوزير اصيبت بـ19 طلقة!

12
JULY
2019
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أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان أن"ما حصل في الجبل أخيرا غير مقبول، ومسؤولية الدولية وهيبتها والعيش المشترك والسلم الأهلي كلها مهددة."

وقال ارسلان بعد لقائه والوزير صالح الغريب الرئيس سعد الحريري فيس السراي الحكومي:" تم تسليم عدد ضئيل من المطلوبين وما حصل ليس اشكالا فقد تم اقفال طريق عام بوجه وزير واصابة سيارته الخاصة بـ19 طلقة كما اصيبت كل السيارات في الموكب".

وأكد "أننا منفتحون على كل الحلول، لكن هذا لا يعني أن نسمح بأن يكون الشهداء الاحياء والاموات عرضة للسياسة قضائيا وامنيا".

ولفت ارسلان الى أن "الحريري حريص على الدور الذي يقوم به اللواء ابراهيم ونأمل التوصل الى نتائج ترضي الحق ونحن مع المسار القضائي الصحيح بتحويل المسألة الى المجلس العدلي". 

وفي سياق متصل، لفتت مصادر الديمقراطي للـLBCI الى أن "ما يصدر من تحليلات وتصريحات تستبق التحقيقات وتعلن عن نتائج لها يؤكد تورّط الفريق الآخر في محاولة اغتيال الغريب وتعمّده تشتيت دور أجهزة الأمن والقضاء".

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