living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جان جبران: رقم مباشر لمياه بيروت وجبل لبنان لاحياء ثقافة الخدمة العامة من دون رشوة

12
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أقيم لقاء حواري عن واقع المياه والمشاريع التي تقوم بها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، برئاسة المهندس جان جبران بعد عام على تسلمه رئاسة مجلس إدارتها، وذلك بدعوة من مدرسة القديس بطرس La Salle بسكنتا في قاعة الفرير برنار حبيقة، بمشاركة حشد من أهالي المنطقة والمعنيين في حضور رئيس بلدية بسكنتا جورج علم ومدير المدرسة أنطوان مدور.

ورأى أن "نجاح الإدارة العامة في إنجاز المشاريع المناطة بها هو نجاح لكل المواطنين"، داعيا إلى "اعتناق ثقافة القانون والمشاركة مع المؤسسة في المسار القائم حاليا لتطويرها وزيادة إنتاجيتها لأن لا حل لمشاكل المياه إلا من خلال مؤسسة فاعلة كما أن لا خلاص للبنان إلا من خلال المؤسسات والدولة القوية".

وعرض جبران "الخطوط العريضة لما تم تحقيقه حتى الآن وأبرز محاور خطة تطوير المنظومة المائية".

وقال: "إن المؤسسة التي تسعى لأن تكون قريبة من الناس وضعت رقما للإتصال المباشر (1713) بحيث يمكن لأي مواطن على مدى 24 ساعة التبليغ عن شكوى أو عطل والتواصل مع المسؤولين".

أضاف: "نريد إعادة إحياء ثقافة الخدمة العامة التي لا تتطلب دفع المواطن أي رشوة أو ممارسة الموظف أي إبتزاز. فما يهمنا أن يستعيد المواطنون ثقتهم بالمؤسسة ويتأكدون أنها قريبة منهم وتعمل لتأمين المصلحة العامة".

وذكر جبران المشتركين بأن "مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التي زادت الرسم السنوي خمسة وأربعين ألف ليرة، عمدت إلى تقسيطه على أربعة أقساط بعدما كان تسديده يتم بدفعة واحدة، كما قسطت بدلات التأخير على ثلاث سنوات يحصل في خلالها المتأخر على حقه بالمياه، وأصدرت إعفاء على الغرامات بنسبة 90%".

وأشار الى أن "المتعهدين باتوا على اللائحة السوداء لأنهم كانوا في عملهم أقرب إلى السماسرة الذين لا يرون في عملهم إلا بقرة حلوب، فلم يهتموا على الإطلاق بتلبية المعايير المطلوبة وفي مقدمها الشفافية والسلامة العامة والنوعية"، لافتا إلى "اتخاذ تدابير إدارية بحق عدد من الموظفين غير الأمينين والذين كانوا يستقوون بمرجعياتهم، إلا أن هذه المرجعيات لم تمارس أي ضغط لأن الإدارة استبقتها وأوضحت لها الأسباب الموضوعية للتدابير التي تم اتخاذها".

وأوضح أن "الخطة الخماسية التي يتم العمل على إنجازها في العام 2022، تهدف إلى تغطية كل نطاق عمل المؤسسة في بيروت وجبل لبنان بالمياه وتتضمن إنشاء شبكات جديدة وتحديث الشبكات الحالية، تحلية الآبار في بيروت، جر مياه الأولي من الجنوب، إنهاء الأعمال في سد جنة وجر مياهه إلى بيروت، وإنهاء الأعمال في سد بقعاتا".

وأسف المهندس جبران "لإقحام مشاريع المياه في الحرب السياسية"، مشيرا إلى أن "أحد النواب إنتقد إنشاء سد القيسماني في العام 2015 وقال إن هذا السد لن يكون مؤهلا لحفظ المياه. ولكن الواقع أثبت فعالية هذا السد الذي تم تدشين العمل فيه العام الماضي وهو حاليا يؤمن المياه لـ(24) قرية".

وأمل "ألا يتكرر ما حصل بالنسبة إلى سد القيسماني في مواقع أخرى لأن العرقلة في النتيجة لا تنعكس سلبا إلا على المواطنين".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout