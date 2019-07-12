أرسلان: علينا اتباع سياستي الإنفتاح وبناء الثقة

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "لا يستطيع الجبل وأهله أن يعيشوا خارج الزمن وخارج ما يتطلبه زمننا الحالي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية والحياتية والإنمائية وفي طلب العيش الكريم الا باتباع سياستين الأولى الإنفتاح والثانية بناء الثقة".

وأضاف: "التحديات التي نمر بها في هذه الأيام اختلفت كلياً عن التحديات الماضية، كفى مزايدات وعصبيات ومذهبيات لا تطعم اولادنا خبزهم اليومي، التحريض والتكاذب والفتن المتنقلة لن تجدي نفعاً بل ترجعنا الى زمن القرون الوسطى".

وختم أرسلان: "أصبح أهل الجبل في وضع اقتصادي تحت الصفر، وطموح اولادنا أصبح الهجرة او العمل خارج مناطقنا من قلة الحيلة نتيجة السياسة المتبعة في التقوقع والانعزال، وهذه السياسة لم يستطع اخواننا في الطوائف الأخرى الذين يشكلون عددياً اكثر منا الاستمرار بها بل دفعوا أثماناً باهظة في سلوك طريقها".