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بالصور جولة للنائب نقولا صحناوي مع الإعلاميين في بيروت الأولى

12
JULY
2019
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في إطار عرض بعض المشاريع التي يعمل على متابعتها وتنفيذها، نظم النائب نقولا صحناوي جولة للصحافيين وبعض الناشطين  في منطقة بيروت الأولى عبر حافلات "هوب اون هوب اوف" الحمراء ذات الطابقين.
 
الجولة بدأت عند الساعة الخامسة من بعد ظهر الخميس حيث توجه الحضور في الحافلة الى مدخل بيروت من جهة الساحل المتني عند جسر الفيات وعرض النائب صحناوي لمشروع توسيع وترميم وإعادة تجهيز ملاعب بلدية بيروت لتضم مساحات جديدة تسمح للمواطنين من ممارسة هواياتهم الرياضية، ثم مرّت الحافلة بجانب الأملاك النهرية التابعة لوزارة الطاقة حيث أقيم ما يسمى بسوق الاحد، وقد شرح صحناوي عن المخطط التوجيهي لمداخل مدينة بيروت والتي يضم نقل هذا السوق الى منطقة الأسواق الاستهلاكية في المدور الكرنتينا. 
 
استكملت الجولة عبر شوارع بيروت في منطقة مار مخايل – النهر، وكان عرض لمشروع القانون الذي يعمل صحناوي على تقديمه بالتعاون مع جمعية نحن ، ومؤسسة منى بسترس الى مجلس النواب للمحافظة على الأبنية التراثية في مار مخايل وبترو طراد
 
حيث سيتم الكشف على اكثر من 1000 مبنى وعقار ذات طابع اثري.
 
وبعد منطقة مار مخايل، توجه الحضور الى منطقة كرم الزيتون، حيث سار الوفد في الشوارع واطلع على مشروع طلاء الأبنية السكنية الذي نفذه النائب نقولا صحناوي العام الماضي ، ثم كانت محطة الكرنتينا حيث عرض صحناوي لمشروع إقامة مدينة رياضية بمساحة 10000 متر مربع لتصبح الملاعب الاساسية للفرق الرياضية البارزة في منطقة بيروت كنادي الحكمة ونادي بيروت ونادي الراسينغ ولابناء المنطقة أيضاً.
 
المحطة التالية كانت في جادة شارل مالك، وقد شرح صحناوي عن مشروع النفق الذي يربط ما بين الحكمة والتباريس – الرينغ حيث يصار الى حصر السيارات الداخلة الى منطقة الاشرفية بالاوتستراد الحالي، في حين تمر باقي السيارات المتوجهة من الحمراء الى المتن وبعبدا في النفق وذلك بغية الحد من ازمة السير بالاتجاهين.
 
هذا وشرح صحناوي مشروع إقامة بارك فؤاد بطرس الذي بدأ بفكرة جسر تربط منطقة الحكمة بمنطقة الجميزة عبر نقطة شركة الكهرباء، الا ان دراسة تأثير السير اشارت الى عدم تخفيف الازمة سوى بنسبة 1%، فاستبدل المشروع بآخر يحافظ على الأبنية الاثرية المستملكة ويضيف المساحات الخضراء بنسبة 30000متر مربع.
 
نهاية الجولة كانت سيراً على الاقدام في منطقة الرميل، حيث لا تزال اعمال مشروع "لوني رميل" قائمة والتي تقوم على طلاء حوالي 15 مبنى وذلك ضمن خطة من عدة نقاط، بدأت بتنظيم الاسلاك الكهربائية الشائكة في الشارع على ان تستتبع بإنارة الشوارع وتزيينها بالورود والشتول الطبيعية في مرحلة لاحقة.
 
وبعد الجولة، اقام النائب نقولا صحناوي عشاءً للمشاركين، عارضاً خلاله لمشاريع التي لم يصار الى تفقدها ميدانياً شاكراً إياهم على تلبيتهم الدعوة.
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