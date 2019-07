عناوين الصحف ليوم الجمعة 12 تموز 2019

A + A -

البناء: إيران تتوعّد بريطانيا بالردّ... وتركيا تزجّ بثقلها لتغيير معادلة إدلب... والإمارات قلقة على أمنها

توافق على المجلس العدلي كمعبر لعودة الحكومة ينتظر الإخراج المناسب لجنبلاط

الإجماع على رفض العقوبات على نواب حزب الله... يلاقي إطلالة نصرالله الليلة

الأخبار: صانعة الأفراح لا تؤمّن لقمة العيش: «لعبة الفقراء» اسمٌ على مسمّى في لبنان

حقل ألغام يهدّد الموازنة

مناقصة الخلوي: صيغة ألطف لفسادٍ أكثر





اللواء: حلحلة في «فك الإشتباك» الدرزي تمهِّد لمصالحة في بعبدا؟

أزمة بدائل مالية للإلغاءات الضريبية.. ومجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة

النهار: "مجلس وزراء مصغَّر" يجمع الاضداد... والموازنة إلى تعديل



الديار: واشنطن واسرائيل تترقبان موقف نصرالله من «تعثر» «ترسيم» الحدود..

حزب الله «مرتاح» للموقف الرسمي من العقوبات : كلام الحريري «مقبول»

« التسوية» لم تنضج ... اجتماع الحكومة «مسألة وقت» ... واللواء ابراهيم متفائل



الجمهورية: إقرار الموازنة رهن قطع الحساب

the daily star: Tensions spike in Gulf after Iran bid to block U.K. tanker



l'orient le jour: Cour de justice : toujours pas de compromis en vue