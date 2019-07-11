من هي أماني فيّاض التي سرّبت محادثاتها مع باتريك مبارك؟!

منذ أيام تتفاعل قضية التسجيلات الصوتية للممثل باتريك مبارك بعد تسريب محادثة جرت بينه وبين أماني فياض، التي تعرّف عن نفسها عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك على انها "إعلامية ورئيسة تحرير وصاحبة موقع الكتروني"، إضافة الى قيامها بتنسيق أعمال عدد من "الفنانين"، كما أنها تشير عبر سيرتها الذاتية على فيسبوك الى انها مصممة غرافيك، ومصوّرة.
فيّاض تفاخر عبر حسابها الخاص على "فايسبوك" بتسريب التسجيل الصوتي للممثل باتريك مبارك، فهي كانت قد كتبت أمس "ضحكوني جماعة لي عم يقولوا بدي اعمل سكوب إعلامي ههههه لو هيك فعلاً كنت اول شي انا لي نشرت التسجيل على السوشيال ميديا .."، موضحة "مش انا بكل رقي بعته لمختصين ومعنيين وهني تصرفوا عشان اسمي وسمعتي بالدق وما بحب المشاكل".
وتتابع في "البيان" الذي نشرته على فيسبوك بعد تسريب حديث مع مبارك "تاني شي كنت بعتت كل كل كل الفويسات وفوتو لباتريك بمعمعة لها أول وليس لها آخر.."، وكأن التسريبات الأولى لم تدخل الممثل في مشاكل، "لأن الفويسات كتااااار وكلن حكي مسيء وكمان كنت علقتو مع أشخاص كتير جايب سيرتهم بس هو كان سارد وفاتحة معه ع الإهانات، فا انقهر واستُفزّ مني انو تركته يسجل ويخبص وما رديت عليه لأن كرامتي وتربيتي ما بتسمح رد ع هيك كلام مهين لديني الاسلامي ولرئيس جمهوريتي لبنان ولسيد المقاومة الإسلامية السيد حسن نصرالله وللنبي محمد (ص) ولسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وللامام علي عليه السلام..فـ بس بدكن تقولوا عني عم بعمل سكوب وعم بتسلق وبدي شهرة ومدري شو ركزوا قبل بالتفاصيل واعرفوا شو صاير ههههههههههههههه والقضاء هلأ عارف كل شي صار وعارف انو لي عملته عين العقل .. الحمدلله هيك اهلي ربوني".
لتنشر بعدها رابطاً عن الإخبار الذي تقدّمت به المحامية مي الخنسا ضد مبارك إثر ما قاله في التسجيلات، وتنتقد عدم التحقيق معها في الموضوع! "أنا جزء أساسي من هذا الموضوع ولم تحققِ معي أصلاً، ولم تأخذِ دلائل واثباتات ملموسة فكيف لكِ الحكم والقضاء بهذه الطريقة؟"
وكان قسم المباحث الجنائية المركزية استجوب الممثل باتريك مبارك، باشراف النائب العام التمييزي بالانابة القاضي عماد قبلان، حول الإخبار الذي تقدمت به المحامية مي الخنسا، مرفقا بالتسجيل الصوتي للممثل المذكور، الذي يتضمن "تحقيرا للشعائر الدينية والتعرض لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله".
وقد أمر القاضي قبلان في ختام الإستجواب الذي انتهى مساء امس، بتوقيف مبارك على ذمة التحقيق، وقد خضع الممثل المذكور لمعاينة قبل الطبيب الشرعي صباح اليوم، فتبين انه يعاني من بعض الامراض، فقرر النائب العام التمييزي تركه بسند اقامة، واحاله مع الملف على النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحسب الاختصاص، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام.