من هي أماني فيّاض التي سرّبت محادثاتها مع باتريك مبارك؟!

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منذ أيام تتفاعل قضية التسجيلات الصوتية للممثل باتريك مبارك بعد تسريب محادثة جرت بينه وبين أماني فياض، التي تعرّف عن نفسها عبر صفحتها الخاصة على فايسبوك على انها "إعلامية ورئيسة تحرير وصاحبة موقع الكتروني"، إضافة الى قيامها بتنسيق أعمال عدد من "الفنانين"، كما أنها تشير عبر سيرتها الذاتية على فيسبوك الى انها مصممة غرافيك، ومصوّرة.





فيّاض تفاخر عبر حسابها الخاص على "فايسبوك" بتسريب التسجيل الصوتي للممثل باتريك مبارك، فهي كانت قد كتبت أمس "ضحكوني جماعة لي عم يقولوا بدي اعمل سكوب إعلامي ههههه لو هيك فعلاً كنت اول شي انا لي نشرت التسجيل على السوشيال ميديا .."، موضحة "مش انا بكل رقي بعته لمختصين ومعنيين وهني تصرفوا عشان اسمي وسمعتي بالدق وما بحب المشاكل".





وتتابع في "البيان" الذي نشرته على فيسبوك بعد تسريب حديث مع مبارك "تاني شي كنت بعتت كل كل كل الفويسات وفوتو لباتريك بمعمعة لها أول وليس لها آخر.."، وكأن التسريبات الأولى لم تدخل الممثل في مشاكل، "لأن الفويسات كتااااار وكلن حكي مسيء وكمان كنت علقتو مع أشخاص كتير جايب سيرتهم بس هو كان سارد وفاتحة معه ع الإهانات، فا انقهر واستُفزّ مني انو تركته يسجل ويخبص وما رديت عليه لأن كرامتي وتربيتي ما بتسمح رد ع هيك كلام مهين لديني الاسلامي ولرئيس جمهوريتي لبنان ولسيد المقاومة الإسلامية السيد حسن نصرالله وللنبي محمد (ص) ولسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وللامام علي عليه السلام..فـ بس بدكن تقولوا عني عم بعمل سكوب وعم بتسلق وبدي شهرة ومدري شو ركزوا قبل بالتفاصيل واعرفوا شو صاير ههههههههههههههه والقضاء هلأ عارف كل شي صار وعارف انو لي عملته عين العقل .. الحمدلله هيك اهلي ربوني".