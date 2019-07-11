كيدانيان: ابتداء من 1 آب لن يكون هناك اكتظاظ في مطار بيروت

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اشار وزير السياحة اواديس كيدانيان الى انه يأمل انه ابتدا من 1 آب لن يكون هناك اكتظاظ في مطار بيروت الدولي، واكد ان الاكتظاظ الاكبر عادة يكون في شهر آب وهذا العام لن يكون هناك زحمة بعد الاجراءات التي اتخذت، ولفت الى ان مطار بيروت اصبح مثل اي مطار في العالم بربع ساعة يخلص المسافر اوراقه ويخرج من المطار.

واكد كيدانيان في تصريح له من مطار بيروت، انه تم تدريب كل العناصر وزيادة عديد العناصر الامنية في المطار، وبالتالي كل المعطيات التي تسهل لهذا الموضوع اصبحت موجودة.

وكان وزراء الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والاتصالات محمد شقير والسياحة اواديس كيدانيان والاقتصاد منصور بطيش قد قاموا بجولة تفقدية في مطار بيروت الدولي للاطلاع على اعمال التوسعة في المطار.