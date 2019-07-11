تعميم من الحريري الى الإدارات والمؤسسات العامة

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اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة طلب منها إيداع وزارة المالية مشروع موازناتها للعام 2020 قبل 1/8/2019.

في ما يلي نص التعميم:

"في إطار تحضير مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة سنوياً ونظراً لضرورة تأطير هذه المسألة للتمكن من إنجاز المطلوب بفعالية أكبر وضمن الوقت اللازم، لإعطاء الموازنة مجراها الطبيعي ضمن المُهل القانونية، ولما كانت بعض الجهات المذكورة لم تودع وزارة المالية لغاية تاريخه مشروع موازنتها للعام 2020، مخالفةً بذلك أحكام المادة /13/ من قانون المحاسبة العمومية، لــذلك يُطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وكافة الهيئات والمجالس والصناديق ذات الموازنات الملحقة إيداع وزارة المالية مشروع موازناتها للعام 2020 قبل 1/8/2019."