"خوتت الدني".. العصر النصف جليدي يقترب!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضات جوّية وعواصف بردية تجتاح اوروبا الوسطى والشرقية تسبب الكوارث والأضرار في السيارات والمنازل واشجار الفاكهة، وقد سجلت ايطاليا أمس الأربعاء 10 تموز رقماً قياساً في حجم حجارة البرد اذ وصل بعضها الى 12 سنتم، ويعود الأمر الى تسربات للرياح القطبية في طبقة 300hpa حيث تدنت درجات الحرارة فيها الى -30 تحت الصفر فتشكلت حبات البرد بفعل الهواء الساخن المرتفع من سطح الأرض الناتج عن الموجة الحارة التي لفحت اوروبا منذ ايام، فتمددت المنخفضات العاصفة من ايطاليا وصربيا وكرواتيا نحو شمال اليونان وقريباً ستضرب بلغاريا (varna) ورومانيا وحوض البحر الأسود وشمال تركيا مترافقة مع تساقط غزير لحجارة البرد، وتدني بدرجات الحرارة.

هذا، وسوف يؤثر وضع تركيا على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من حيث انخفاض الحرارة ليتحوّل الى معتدل نهاراً وبارد ليلاً فوق الجبال وفي الداخل حتى مطلع الأسبوع المقبل موعد انحسار العواصف البردية عن تركيا.

بالمقابل، تستعد New Orleans لوصول اعصار مداري غزير الأمطار وقد تمّ التقاط مشاهد اولى للطرقات التي بدأت تغرق بسبب الهطولات الطوفانية، علماً بأنّ الخطر الذي تنتظره سيكون يوم السبت المقبل حين يمرّ فوقها جدار العين وهو الأشد خطورة من حيث سرعة الرياح وغزارة الأمطار.

أضاف الأب خنيصر: "خوتت الدني": بدأ موسم الأعاصير ينشط، والتسربات القطبية تضرب اوروبا بحجارة بردية، والأمطار الموسمية في شرق اسيا والمحيط الهادي بدأت تنتقل الى درجة الأعاصير، باختصار: صيف 2019 سيكون حافلاً بأحداث الطقس المأساوية، ونحن نشاهد بأعيننا ما يحصل، انها انذارات ونواقيس تقرع وتعلن موعد اقتراب العصر نصف جليدي.

أما طقس لبنان ليوم الجمعة؛ فمعتدل يتحول الى بارد ليلاً مع ضباب على بعض المرتفعات، تجدر الإشارة انّ الرياح ستنشط يوم الجمعة لتلامس 60 كلم في الساعة خلال النهار.

الحرارة على الساحل: 29/25

في طرابلس: 32/26

على الجبال 1200 متر: 28 درجة تنخفض ليلاً الى 19 درجة

في البقاع: 35 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 22 درجة.

الرطوبة: 75%

الرياح: جنوبية غربية الى غربية سرعتها 10 كم في الساعة تنشط ظهراً وبعد الظهر لتصل الى 55 كلم في الساعة.

الضغط الجوي: 1003hpa