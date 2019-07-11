«الجمهورية»: مستويات رسمية لبنانية تواصلت في الساعات الماضية مع جهات أميركية

A + A -

علمت «الجمهورية» انّ مستويات رسمية لبنانية، تواصلت في الساعات الماضية مع جهات أميركية تردد انها في وزارة الخزانة الاميركية، للاستفسار عن الاجراءات التي اتخذتها تجاه «حزب الله»، وخصوصاً انها جاءت غير مسبوقة لشمولها نائبين في المجلس النيابي اللبناني.

وبحسب المعلومات فإنّ الموقف الاميركي الذي لمسته تلك المستويات كان ذا نبرة عالية، انطوى في مضمونه على دعوة اميركية مباشرة للحكومة اللبنانية لعزل «حزب الله» ومقاطعته. ومن دون ان يوضح الاميركيون موجبات هذه العقوبات في هذا التوقيت بالذات، ولماذا تطوّرت لتطال نائبين في مجلس النواب اللبناني، لَمّح الى انّ هذه الجرعة من العقوبات تندرج في سياق مسلسل من الاجراءات القاسية التي أعدتها الادارة الاميركية ضد الحزب للحد من نفوذه، والتي ستظهر تباعاً، بحسب التوقيت الاميركي.

وقد شكّل هذا الموقف تتمة لما أعلنه وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، من انّ «هذه العقوبات هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة النفوذ الفاسد لـ»حزب الله» في لبنان».

وقال بومبيو: انّ واشنطن فرضت الثلثاء عقوبات على 3 مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في «حزب الله»، يستغلون مناصبهم لتسهيل الجهود الخبيثة التي تُمارس من قبل «حزب الله» والإيرانيين لتقويض سيادة لبنان.

واشار إلى أنّ «هذه العقوبات تبرهن أن أيّ تمييز بين الجناح العسكري والسياسي في «حزب الله» هو مصطنع تماماً، إنها حقيقة يعترف بها «حزب الله» بحدّ ذاته». وخَلص الى دعوة «جميع حلفائنا وشركائنا» إلى «إدراج «حزب الله» ككل كمنظمة إرهابية».