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عناوين الصحف ليوم الخميس 11 تموز 2019

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الأخبار
العقوبات الأميركية تهدّد الدولة!
هل يشقّ إبراهيم طريق المجلس العدلي بـ«التراضي»؟
«الخروج» من اليمن: أبوظبي تستغيث بطهران!

الجمهورية
العقوبات تربك الداخل.. أزمة الجبل في الإنعاش.. والموازنة الى المناقشة
واشنطن لردع نفوذ «الحزب»
عون يفتح الباب فهل تكون المقايضة هي الحل؟
لا داعي لزرع الأسافين بين باسيل والحريري
الديبلوماسية الأميركية ترصد النبض اللبناني

البناء
الحكومة لما بعد الموازنة... وعشرة أيام للتوصل إلى تسوية بضمانات رئاسيّة
العقوبات على نواب حزب الله: عون وبري والحريري و القومي والأحزاب... إدانة واستغراب
الارتياح الإيراني الفرنسي لمساعي التسوية تترجمه نتائج زيارة مستشار ماكرون لطهران

اللواء
«صَدْمَة العقوبات» لم تفُكّ أسر مجلس الوزراء ... والحريري على موقفه
برّي يربط جلسات الموازنة بإحالة من الحكومة... وزيارة باسيل لبيت الوسط لم تُحدِث خرقاً
لا مجلس وزراء في المدى المنظور ولا تسوية من دون تفاهم سياسي
الحريري لسفراء الإتحاد الأوروبي: ملتزمون تنفيذ إصلاحات "سيدر" بشفافية

الديار
تداعيات سياسية وإقتصادية للعقوبات الأميركية على نواب حزب الله
إجتماع الحكومة لتدارك الوضع أصبح أكثر من ضروري وأحداث الجبل تفقد أولويتها

L'Orient-Le Jour
Les sanctions US contre des députés du Hezbollah, un message éminemment politique

The Daily Star
Progress on Aley mediation but no breakthrough

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