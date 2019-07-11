living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إبراهيم يواصل مساعيه

11
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

واصل اللواء عباس إبراهيم مساعيه لإنهاء الشق الأمني في قضية قبرشمون، والتقى أمس النائب طلال أرسلان كما التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، ولم يشأ الإدلاء بأي تصريح مكتفياً بالقول أثناء خروجه: هناك تقدم وجولتنا دليل الى ذلك ، وثمّن دريان الجهود المميزة التي يقوم بها إبراهيم في قضية أحداث الجبل ، مؤكداً ان السياسيين مهما اختلفوا في الرأي، لكنهم أبناء البلد الواحد ولديهم الحكمة في معالجة الأمور مهما كانت صعبة .

وفي هذا الإطار أشارت مصادر «البناء» الى أن «حزب الله يعوّل على مبادرة الرئيس بري السياسية وجهود اللواء عباس إبراهيم الأمنية لكنه يحتضن النائب طلال أرسلان ويؤيد مطلبه ويرتضي أي تسوية يوافق عليها كما يريد الاستقرار في الجبل، رغم الخلاف السياسي». ولفتت المعلومات الى ان «مبادرة بري لا تتبنى الفصل بين إحالة القضية الى المجلس العدلي وانعقاد مجلس الوزراء كما لا ترفضه، بل تترك الأمر لنتائج التشاور التي تدور مع الفريقين المعنيين مباشرة للتوصل إلى تفاهم على مخارج مركبة ومتداخلة سياسية وقضائية وأمنية. ومبادرة ابراهيم تترجم هذا المسعى حيث يعمل على انهاء المسار الأمني للقضية وإيداعها القضاء المختص لسحب فتيل التوتر».

البناء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout