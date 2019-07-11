زاسبيكين باقٍ في بيروت

A + A -

سرت في الأيام الماضية شائعات عن تعيين الخارجية الروسية بديلاً للسفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبيكين. وبحسب مصادر دبلوماسية روسية في بيروت، فإن «هذه الشائعات هدفها التشويش على الدور الروسي المتنامي في لبنان خلال العام الأخير، الذي توّج بزيارة موفد الرئيس فلاديمير بوتين لبيروت ألكسندر لافرنتييف، ودعوة لبنان إلى المشاركة في مؤتمر أستانا».

وتؤكّد المصادر أن زاسبيكين يقضي الآن إجازته السنوية مع عائلته في روسيا، وسيعود منتصف الشهر المقبل لممارسة عمله، مشيرةً إلى أن آلية عمل الدبلوماسية الروسية في حال قرار إجراء التغييرات، يخضع لمعايير واضحة، ولا سيّما إبلاغ المعنيين قبل فترة من الوقت بقرارات تبديلهم حتى يتسنّى لهم إنهاء ملفاتهم وتحضير الأرضية للدبلوماسيين البدلاء.