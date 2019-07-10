رابطة متقاعدي الثانوي أعلنت الاعتصام خلال انعقاد جلسات مناقشة الموازنة

A + A -

عقدت الهيئة الإدارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي الرسمي اجتماعها الدوري في مقرها بالأونسكو، وعرضت بحسب بيان أصدرته على الاثر، "المستجدات الخاصة بالمتقاعدين خصوصا ضريبة الدخل المنوي وضعها على معاشاتهم التقاعدية، وعدم تنفيذ المادة 18 كما وردت في قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46، وبيان وزير المالية الذي ألغى مضامينها، وفسرها بطريقة تعسفية مخالفة للقانون. وقرر المجتمعون دعوة كل الأساتذة المتقاعدين الى الاعتصام بساحة رياض الصلح، في أول ايام انعقاد الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقرار الموازنة، في موعد يحدد لاحقا".

ولفت البيان الى أنه "بعد الاجتماع، توجه أعضاء الهيئة الادارية الى عين التينة، لطلب مقابلة الرئيس نبيه بري، وبسبب عدم وجود موعد سابق أرسل دولة الرئيس مستشاره الأستاذ علي حمدان لمقابلتهم، وقد تم إبلاغه بضرورة تنفيذ المادة 18 بكامل مندرجاتها. ووعد بدراسة الموضوع مع دولة الرئيس، ثم إبلاغهم بالنتيجة على أمل تحقيق مطالبهم".

وأهابت الرابطة ب"كل المتقاعدين النزول الى الساحة بكثافة للاعتصام خلال انعقاد جلسات مناقشة موازنة 2019، عسى أن يحمل صوتهم ظلامتنا الى آذان سعادة النواب في المجلس النيابي".