أول تعليق للرئيس عون على العقوبات الأميركية التي طالت نائبين في البرلمان اللبناني

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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي :



اطلع فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ما تناقلته وسائل الاعلام حول القرار الذي صدر عن وزارة الخزانة الاميركية وتضمن عقوبات بحق لبنانيين بينهم نائبين في مجلس النواب .



ان هذا التدبير الذي يتكرر من حين الى آخر يتناقض مع مواقف اميركية سابقة تؤكد التزام لبنان و القطاع المصرفي فيه ، الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومنع استخدامها في اعتداءات ارهابية او في غيرها من الممارسات التي تعاقب عليها القوانين .



ان لبنان اذ يأسف للجوء الولايات المتحدة الاميركية الى هذه الاجراءات لاسيما لجهة استهداف نائبين منتخبين ، سوف يلاحق الموضوع مع السلطات الاميركية المختصة ليبنى على الشيء مقتضاه .