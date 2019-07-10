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حمدان: فرض العقوبات على حزب الله ما هو الا وسام شرف لهم وبهم نفتخر‎

10
JULY
2019
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صرح أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان التصريح التالي:
إن إدراج أسماء الأخوة المقاومين رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب الحاج محمد رعد، والنائب الحاج أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا على لائحة الإرهاب الأميركي هو وسام شرف وعزة لهم وبهم نفتخر، وأما فرض العقوبات عليهم فهذا في المسار الواقعي هو صفر مكعب شبيه بالقرارات الغاشمة الكثيرة التي تتخذها الإدارات الأميركية.
 
أما على الصعيد الوطني فإننا نضع هذا الاعتداء على مواطنين لبنانيين من قبل دولة أجنبية برسم المسؤولين اللبنانيين الرسميين وندعوهم الى اتخاذ الموقف الواحد الموحد المشترك في إدانة ورفض هذه الاجراءات.
 
 كما أننا ندعو أصحاب الشعارات الفارغة عن السيادة والاستقلال والذين يتحفوننا بها صبحاً ومساءً أن يرفضوا مثل هذه الاجراءات التي تعتبر  فعل أكيد ضد السيادة والاستقلال والكرامة الوطنية التي يتغنون بها، وإلا فإننا كما حكمنا عليهم في السابق أنهم يرفعون شعارات كبيرة يفرغونها من مضامينها الحقيقية سنؤكد المؤكد بأنهم كذلك .
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