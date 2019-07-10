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الوزير بطيش يتابع اوضاع قطاع التأمين في لبنان مع وفد مجلس ادارة جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة ايلي طربيه

10
JULY
2019
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تابع اليوم وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بحضور رئيسة لجنة الرقابة على هيئات الضمان في لبنان بالانابة نادين حبال اوضاع قطاع التأمين في لبنان مع وفد مجلس ادارة جمعية شركات الضمان في لبنان برئاسة ايلي طربيه الذي عرض للمشاكل التي يعاني منها القطاع .
 
وبعد انتهاء الاجتماع اوضح طربيه :" ان الزيارة الى معالي وزير الاقتصاد والتجارة تأتي بعد انتخاب مجلس ادارة الجمعية وبحثنا معه مجموعة قضايا تهم القطاع ومنها موضوع الدمج بين شركات التأمين . وقد لمسنا توجها من الوزير للعمل على ذلك من ضمن القوانين المرعية الاجراء "."
 
واشار طربيه الى ان الوزير بطيش حث الشركات على تطوير عملها من ناحية التغطية المقدمة للمؤّمنين وشجّع الشركات على الاندماج في ما بينها مما يؤدي الى  تعزيز دور هذا القطاع .
 
وختم طربيه :" سلمنا الوزير بطيش مذكرة مطلبية تتضمن هواجس القطاع وقد وعدنا بدرسها "
 
وكان الوزير بطيش قد استقبل صباحا سفير أرمينيا في لبنان فاهاغن اتابيكيان في زيارة بروتوكولية جرى في خلالها التباحث في العلاقات الثنائية وسبل تطوير وتعزيز التبادل التجاري بين لبنان وأرمينيا .
 
والتقى  الوزير بطيش ظهرا وفدا من مستوردي المفروشات في لبنان وعرض معه لمشاكل القطاع والمنافسة غير الشرعية والتهريب الذي يضع قطاعهم بظروف صعبة .
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