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للمرة الاولى المناولة الاحتفالية لاولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة في الصالحية

10
JULY
2019
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احتفل الاب طلال امطانيوس تعلب المخلصي بالمناولة الاحتفالية لاولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة، تلامذة مدرسة موزاييك، في الصالحية، للمرة الاولى، وسط جو من الصلاة والفرح، ومشاركة جمع كبير من المؤمنين، واهالي الاولاد، ومديرة المدرسة المختصة السيدة سوسن سميا.


تخلل القداس تقديمات الاولاد التي ترمز الى ايمانهم ومحبتهم لوطنهم لبنان ومدرستهم التي ينتمون اليها، وايقونة العائلة المقدسة مثال العائلة المثالية القدوسة. وتلا اهالي الاولاد النيات على نية اولادهم واولاد لبنان والعالم، متمنين السلام والصحة والفرح للجميع، شاكرين الله على عطاياه.


وركز مدير الدار في عظته على "اهمية الحياة التي وهبنا اياها الله وخصنا بمحبته، وان الاولاد عطية الله المجانية يجب ان نخصهم بكل عناية واهتمام، وان ما يعانون منه يجب الا يكون عقبة في وجه الايمان ولا الاندماج في قلب المجتمع والمشاركة بالحياة، وان الاولاد هم ملائكة الدار والمدرسة بقلوبهم النقية وعيونهم البريئة وارواحهم الصافية تحرسهم العذراء مريم سيدة العناية، وان الرهبانية المخلصية من خلال حضورها ورسالتها في لبنان والجنوب ستبقى الى جانب كل محتاج ومعوز انسانيا واجتماعيا وماديا ومعنويا، رغم كل الصعوبات التي تواجهها".


وتوجه الى الدولة ومسؤوليها ب "ضرورة الاهتمام الاكبر بهذه الشريحة وايلائها الدعم والمساندة".


وشكر اهل الاولاد على تفانيهم في تربية اولادهم، مصليا لله ان يحفظهم ويعطيهم القوة والنعمة لاكمال هذه الرسالة بفرح وعطاء، كما شكر مديرة المدرسة وفريق عمل المدرسة على الاداء الانساني والتقني والتربوي الذي يقومون به، وخص بالشكر السيدات اللواتي تعبن على تحضير ومتابعة هذا الحدث الروحي.

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