جريصاتي جال في جزيرة الزيرة في صيدا: معلم في غاية الجمال ويصلح ان يكون مركزا سياحيا

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وصل وزير البيئة فادي جريصاتي الى صيدا، قرابة الساعة التاسعة صباحا، وتوجه مباشرة الى ميناء المدينة، حيث كان في استقباله النائب بهية الحريري ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي، وعدد من اعضاء جمعية اصدقاء الزيرة، ووفد من نقابة صيادي الأسماك، وتوجه برفقتهم بحرا الى جزيرة صيدا "الزيرة" وجالوا على ارجائها.

واطلع الوزير جريصاتي من اعضاء وناشطي الجمعية على أعمال التأهيل والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها على الجزيرة وعلى مشروع حديقة صيدون المائية في محيطها.

بعد الجولة ادلى جريصاتي بتصريح أشار فيه الى أنها "المرة الأولى التي آتي فيها الى هذه الجزيرة. وكما تعلمون في كل مرة نكتشف ان هناك شيئا جميلا في لبنان عموما وفي مدينة صيدا خصوصا"، مؤكدا ان "لصيدا ميزة خاصة ففيها تنوع كبير جدا، بحرها جميل وساحلها جميل وجبلها جميل، وأهلها في غاية الجمال. كل شيء في صيدا جميل".

وقال: "اكتشفنا معلما في غاية الجمال ويصلح ان يكون مركزا سياحيا لكل لبنان، فهي لم تعد مقصدا لأهالي المدينة فقط انما لكل اللبنانيين. وهذا مهم جدا. فنحن نستطيع حماية هذه الجزيرة بيئيا لتصبح مقصدا للجميع، وبالتالي خلق فرص عمل للشباب والشابات تسمح لهم بالبقاء في صيدا مما يحول دون هجرتهم وهذا ما نريده في نهاية المطاف".

أضاف: "هذا نموذج بين المزاوجة ببن البيئة وبين السياحة، اي ان التأثير مباشر فكلما صنعنا شيئا جميلا لبيئتنا كلما انعكس هذا على الناس. وكما علمت ان المياه هنا نظيفة جدا عكس أماكن أخرى مما يشكل حافزا للناس للسباحة هنا. واعتقد ان القيمين هنا اتخذوا التدابير اللازمة لحماية الناس وهذا مهم جدا". وتمنى ان يكون موسمنا الصيفي رائعا وذلك وفقا للإحصاءات"، داعيا "الجميع الى الاستفادة من صيدا ومن هذه الجزيرة الرائعة".

وختم بالقول: "لدينا افكار مستقبلية عدة، كنا نتحدث عن موضوع الطيور وربما تصبح هذه الجزيرة محمية. فهذا كله ربح للبنان وهذه صورة لبنان التي نريد ان نظهرها الى العالم".

ثم نظمت الحريري بمشاركة السعودي جولة للوزير جريصاتي في بحر المدينة شملت حوض المرفأين الجديد والقديم.

وسيرعى الوزير جريصاتي حفل افتتاح منتدى الإستدامة البيئية الذي تنظمه بلدية صيدا بالتعاون مع الوزارة والمنتدى في القصر البلدي.