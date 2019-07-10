وديع كنعان: لهذه الاجراءات حتى لا يتكرر ما حصل في الجبل

A + A -

اعتبر وديع كنعان رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي ان "الاستقرار الامني هو ما يساعد القطاع السياحي على التقدّم، بغض النظر عن بعض الأحداث المحلية التي حصلت"، لافتاً الى ان "رفع الحظر عن سفر السعوديين دفع بالسائح الخليجي الى التوجّه بشكل طبيعي الى لبنان"، وقال " إن نسبة الاشغال في فنادق بيروت تتراوح ما بين ال٨٠ وال١٠٠٪؜، ولم تتخط ال٦٠٪؜ خارج العاصمة".

واكد كنعان ان "مرة جديدة يكون المغترب اللبناني هو اللاعب الاساسي في سوق السياحة".

واعتبر كنعان "ان تحقيق الازدهار بسوق السياحة يحتّم علينا عدم الاتكال فقط على السياحة الموسمية، بل العمل اكثر لتحقيق السياحة المستدامة، حتى لا يتكرر ما حصل في الجبل، اذ لم يبق سوى ١٠ فنادق من اصل اكثر من ١٠٠ فندق كانوا يستقبلون السياح في السبعينيات".