مصادر بري: الأمور تتطلب استمرار التشاور بكثافة

A + A -



الرئيس بري قام يوم امس الاول بزيارة فخامة الرئيس عون ولم يقل سوى اننا جئنا نصبح على فخامة الرئيس وقد بحث المشكلة معه وإن قالت مصادره ان تقدما بسيطا قد حصل باتجاه إيجاد حل للمشكلة، لكن الامر ليس سريعاً وفق أجواء دولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري والأمور تتطلب استمرار التشاور بكثافة على كل الاصعدة للوصول الى حل وان الرئيس بري سيضع جهده لإيجاد الحل، وهو على تواصل مع الوزير أرسلان والوزير الغريب الذي زاره في عين التينة وطالب يومذاك من الرئيس بري إحالة الملف الى المجلس العدلي لان حوادث الشحار كبيرة وانه كوزير تعرض لمحاولة اغتيال واضحة لكن الرئيس بري لا يريد «اكل العنب ولا قتل الناطور» بل يريد حلا وسطيا يصل الى موافقة الوزير جنبلاط والوزير أرسلان.