أسرار الصحف ليوم الأربعاء 10 تموز 2019

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اللواء: اسرار

همس

أبدى طرفان مسيحيان حماسة متفاوتة، لجهة الذهاب بعيداً في تأليف جبهة معارضة، لما يصفه قيادي وسطي بـ«الحزب الحاكم»!



غمز

يُفاجأ مغتربون لبنانيون بسرعة الخدمة في شركات القطاع الخاص، مع كلفة عالية، نسبياً بالقياس إلى البلاد التي يعيشون فيها.



لغز

تجتهد جهات عدّة في فهم مغزى زيارة قيادي حزبي رفيع لمرجعية شمالية معارضة!

الجمهورية: أسرار

تحذير من المسّ بمؤسسة

حذّرت جهة مؤثرة من المسّ السياسي بمؤسسة رئيسية تشكل العمود الفقري للإستقرار.

كلام مستحيل

لفتت أوساط سياسية إلى كلام وزير عن إمكانية السفر إلى دولة أوروبية بلا فيزا معتبرةً أن ذلك من المستحيلات.

تجاهل رسمي للقاءات

إستغربت أوساط سياسية التجاهل الرسمي للقاءات ديبلوماسية تكثفت في الآونة الأخيرة تخوُّفاً من تداعيات الأحداث الأخيرة.