نشاط اللواء عباس إبراهيم

A + A -

يتحرك بديناميكية قوية جدا مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم وهو يحاول الابتعاد عن السياسة وعن خلافات الوزيرين طلال أرسلان وجنبلاط او خلافات التيار الوطني الحر مع الرئيس الحريري ويركز على حل المشكلة امنيا من خلال توقيف المطلوبين الذين اطلقوا النار على الوزير الغريب وتوقيف اخرين اطلقوا النار في الهواء وهم من انصار الحزب الديموقراطي. ويسعى اللواء إبراهيم الى منع السياسة في تحركه رغم انه قام مساء بزيارة رئيس الجمهورية والرئيس بري والرئيس الحريري والوزيرين جنبلاط وارسلان في تحرك ديناميكي لايجاد حل وبات هو المسؤول الأول عن إدارة ملف انهاء احداث الشحار الغربي لكن لم يتسرب شيء عنه وهو ملتزم بالصمت والتكتم عما اذا كان مع المجلس العدلي ام لا او ان كان مع فريق معين من الاشتراكي وعدم توقيف عناصر من الديموقراطي بل يعمل وفق معلومات ومحادثات امنية خاصة الرئيسيان عون والحريري والوزيران جنبلاط وارسلان اعلنوا ثقتهم به وانه هو من سيخرج الأمور الى نتيجة سلمية كما اعلن الجميع.

وبالنسبة للرئيس عون فهو يمنح اللواء إبراهيم ثقة مطلقة وحرية حركة. كذلك الرئيس بري والرئيس الحريري أيضا ويثقون به. والمشكلة مع اللواء إبراهيم هو عدم تسرب أي معلومات عن نتائج مفاوضاته مع الشخصيات المتناحرة او توقيف مطلوبين، لذلك لم نعرف شيئا عن مهمته سوى حركته وهي زيارة اهم شخصيات في البلاد مساء اول من امس.