طرد قاضٍ لإدانته بقبض رشوة

A + A -

أصدر المجلس التأديبي للقضاة قراراً قضى بفصل قاضٍ من السلك القضائي نهائياً. وعلمت «الأخبار» أن القاضي ح ن، هو أحد القضاة الخمسة الذين أحالتهم هيئة التفتيش على المجلس التأديبي، جراء التحقيق الذي بدأه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي مع سماسرة قضائيين، وهو من القضاة الذين كفّ يدهم وزير العدل. وذكرت المعلومات أن القاضي أُدين جراء إفادة أحد الموقوفين ضده بأنه خفّض قيمة الكفالة اللازمة لإطلاق سراحه مقابل هدية، علماً أن مصادر مقربة من القاضي أشارت إلى أن الموقوف المذكور تراجع عن إفادته لاحقاً، لكن المجلس استند إلى الإفادة الأولى. تجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس التأديبي قابل للاستئناف.