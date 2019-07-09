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بصيص أمل بعودة القروض المدعومة الى المؤسسة العامة للاسكان

9
JULY
2019
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لا شك ان نشر خبر عودة القروض المدعومة من مؤسسة الاسكان اثار اهتمام اللبنانيين الذين ينتظرون من حوالي العام عودة هذه القروض عسى ان تسهم في عودة النشاط الى القطاع العقاري في لبنان. الى مؤسسة الاسكان توجهنا حيث المدير العام روني لحود اعاد القضية الى بداية الازمة والمساعي التي جرت لحلها. لحود تحدث عن القانون الذي اقر في الجلسة التشريعية الاخيرة لتسوية مخالفات البناء، والذي عند توقيعه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية يتوقع ان يوفر الاموال لمؤسسة الاسكان.

لحود يتحدث عن 2500 او 3000 عائلة يمكن لهم ان يستفيدوا في العام 2020 من القروض المدعومة في حال ارادت الدولة تخصيص 30 بالمئة من عائدات القانون الجديد لدعم المؤسسة العامة للاسكان. 

لحود يقول ان القروض التي تمر عبر المصرف لم تتوقف سيما تلك التي تستوفي الشروط القانونية الا ان الامل ان تحظى المؤسسة بقليل من الدعم للعودة الى نشاطها.

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