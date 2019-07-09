وزير الاقتصاد التقى المنسق للأمم المتحدة للشؤون الانسانية خلال منتدى التنمية الخاص في لبنان وعرض بنود رؤية لبنان الاقتصادية

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التقى وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني وممثل عن البنك الدولي خلال منتدى التنمية الخاص في لبنانLebanon Development Forum ، بحضور ممثلين عن وكالات الامم المتحدة في لبنان وسفارات الدول المانحة في مبنى الامم المتحدة.

وعرض خلالها بطيش بنود رؤية لبنان الاقتصادية التي اعدتها الحكومة بالتعاون مع شركة ماكينزي، وأهم تطلعاتها للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بالإضافة الى الاجراءات الاصلاحية التي يجب على لبنان ان يتخذها للاستفادة منها بشكل أفضل، تلازماً مع سيدر وموازنة 2019 و2020.

وكان بطيش قد التقى كلاً من وزير المالية علي حسن خليل ووزير الصناعة وائل ابو فاعور بحضور رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، وتوصلوا الى تفاهم حول آلية لدعم الانتاج اللبناني.