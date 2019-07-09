الوزير بو صعب زار مقرّ المديرية العامة واطَّلع على التحديات التي تواجهها

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زار وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب مقرّ المديرية العامة للإدارة حيث التقى المدير العام للمديرية اللواء الركن مالك شمص وضبَّاط المديرية وقُدِّم له إيجاز عن طبيعة عملها وعن الأقسام التابعة لها والمهمَّات الموكلة إليها، ومنها العمل على تأمين مختلف حاجات مؤسَّسات وزارة الدفاع الوطني والخدمات اللازمة لها ومراقبة استعمال الأموال فيها مع مراعاة التعليمات الصادرة عن وزير الدفاع الوطني. كما واطَّلع الوزير بو صعب على التحديات التي تواجهها المديرية والمعرقلات التي تعيق عملها ووعد بتقديم كل الدعم بما يسهِّل عليها مهامها.