مخزومي زار بري: ما حدث في الجبل مرفوض

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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وعرض معه الأوضاع في لبنان والمنطقة.

إثر اللقاء قال مخزومي: زيارتنا لدولة الرئيس نبيه بري لتهنئته على موقفه من أجل لم الشمل السياسي لأن الذي حدث في الجبل مرفوض، وﻻ شك أن دولة الرئيس وكعادته يزن الأمور بميزان الذهب ويحاول تقريب وجهات النظر.

وأضاف مخزومي : لدينا مشكلة الموازنة واﻻقتصاد وما يجري في المنطقة كل هذه اﻻمور ﻻ يمكن احتمالها إﻻ من خلال تماسك الحكومة ما قام به الرئيس نبيه بري مهم لكن نتمنى من سائر الأطراف التجاوب كي ﻻ تفلت الأمور من أيدينا.

وتابع : إن نظرة العالم الخارجي للبنان غير مطمئنة العالم يريد مساعدتنا لكن علينا أن نساعد أنفسنا، فموضوع الموازنة يجب أن ينجز، ورئيس المجلس النيابي يدعم عمل لجنة المال والموازنة. إن الحكومة تحدثت عن تخفيضات بنسبة 7،59% لكن علينا أن ﻻ ننسى أننا أصبحنا في الشهر السابع من السنة وهنا نسأل كيف للموازنة أن تطبق من الآن وحتى نهاية السنة؟ من المهم التعلم من كل ما تم دراسته في هذه الموازنة من أجل الموازنة المقبلة كي نقدم صورة صحيحة للعالم وللمستثمرين، علينا ان نأخذ موقف البنك الدولي بجدية ونتمنى على الحكومة ذلك، ونحن في مجلس النواب على أتم اﻻستعداد لمساعدتها من أجل الوصول الى خريطة طريق للنهوض اﻻقتصادي.