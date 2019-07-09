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النقابات الفنية في لبنان تدعو الى مقاطعة باتريك مبارك بعد تعرّضه للرئيس عون والسيّد نصرالله!

9
JULY
2019
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أصدرت النقابات الفنية في لبنان بياناً موحّداً، أعلنت من خلاله موقفها من تصريحات الممثل باتريك مبارك، داعية إلى مقاطعته. 

وجاء في البيان: "تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة مع المدعو باتريك مبارك، يتعرّض فيها للدين الإسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون وللسيد حسن نصر الله في شكل متباهٍ ووقح. وعليه، يهمّنا كنقابات فنية أن نعلن موقفنا الواضح من هذا الأمر:

أولاً: لكل فرد الحق في حرية الرأي واتخاذ المواقف النابعة من قناعاته، بشرط عدم تحقير الشرائع والأشخاص، وهذا ما لم يلتزم به المدعو باتريك مبارك الذي وصل موقفه إلى حد الإساءة إلى العقائد والرموز، وتبنّي أفكار هدّامة.

ثانياً: إن المدعو باتريك مبارك لا ينتمي إلى أي نقابة فنية، وهو أصلاً مطرود من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بموجب قرار اتخذ في حقه قبل أعوام طويلة، وتالياً، فإن النقابات الفنية في لبنان مجتمعة براء منه ومن أقواله، وتشجب بشدة ما ورد على لسانه جملة وتفصيلاً.

وبناء عليه، فإننا نوصي بعدم التعامل معه في أي عمل فني ومقاطعته في شكل تام".

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