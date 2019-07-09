اللبنانية الاولى استقبلت وفداً من منظمي the Garden Show واكدت امام جمعية AFEL ضرورة مواصلة الجهود لحماية الاطفال

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نوّهت اللبنانية الاولى ناديا الشامي عون أمام زوارها بالجهود التي تبذل على مختلف الصعد في سبيل المحافظة على الروابط الاجتماعية والانسانية التي تجمع بين ابناء لبنان، مؤكدة مواصلة دعمها لكل ما يصب في اطار المحافظة عليها، وتقديم افضل الظروف لتأمين تنشئة سليمة "لأطفالنا وحمايتهم ومساعدتهم على تخطي الصعاب".

وعبّرت السيدة عون من جهة ثانية عن فخرها بالمبادرات والنشاطات البيئية والسياحية التي تساهم في القاء الضوء على غنى لبنان وثرواته وتساهم في نهوضه الاقتصادي.



جمعية AFEL

وفي هذا الاطار استقبلت السيدة عون وفداً من جمعية دار الطفل اللبناني(AFEL) برئاسة امل فرحات وحضور الرياضي المتسلق غسان حجار و 48 طفلاً ينتسبون الى الجمعية.

في مستهل اللقاء تحدثت مديرة الجمعية السيدة فرحات شاكرة السيدة عون على استقبالها للوفد وعلى ايلائها والرئيس العماد ميشال عون اهتماماً خاصاً بالاطفال لاسيما الذين هم بحاجة الى حماية واحتضان، مشيرة الى ان مشروع الجمعية التي تأسست عام 1976هو حماية الأولاد وإيجاد نظام متكامل يعالج الحالة النفسية للأطفال والأولاد الذين تعرضوا لكافة أنواع التعذيب وسوء المعاملة والعنف والاهمال.

ثم القت طفلة من الجمعية كلمة باسم الاطفال قالت فيها: "جئت اليوم باسمي وباسم اطفال جمعية دار الطفل اللبناني نشكرك على هذا الاستقبال الرائع في هذا القصر "بيت الكل" وكما ان غسان حجار تخطى في رحلته الشاقة من اجلنا الكثير من العوائق والتحديات كذلك عمل الجمعية التي ننتمي اليها والتي تساعدنا على تخطي كل صعوبات الحياة ومشاكلها."

وتابعت:" كما ان الجمعية تحتضنا منذ سنوات عديدة، عند دخولنا الى هذا القصر العظيم، غمرتنا عاطفة ونظرة الام الحنون التي ستعطينا الامل كي ننطلق الى الامام ونتمثل بمسيرة ونضال فخامة الرئيس، وهو المثال الاعلى الذي نعتز به، كي نمضي قدماً في بناء مستقبل زاهر يفخر به وطننا العزيز لبنان".

وتحدث الرياضي حجار، الذي تسلق جبل "افرست" في نشاط داعم للجمعية، شاكرا السيدة عون على استقبالها واحتضانها الاطفال، لافتاً الى ان مواجهته التحديات خلال تسلقه الجبل كان من اجل هؤلاء الاطفال الذين حمّلوه احلامهم على اعلام لبنانية. ولفت الى ان احدى اهدافه هو ان نحوّل احلام هؤلاء الاطفال الى حقيقة، وقد تحقق اليوم حلمهم في زيارتهم للقصر الجمهوري، والعمل جار على تحقيق احد احلامهم عبر تدريبهم لتسلق القرنة السوداء وهي اعلى قمة في لبنان.

وقدمت طفلة في نهاية اللقاء باقة من الزهر باسم الجمعية الى السيدة عون عربون شكر وتقدير، ثم جال الاطفال على قاعات القصر الجمهوري لاسيما قاعتي الاعلام ومجلس الوزراء واستمعوا الى شروحات عنهما والقى البعض منهم كلمات عبروا فيها عن فرحهم وطموحهم وحبهم لوطنهم لبنان.



معرض الحدائق the Garden Show

وكانت السيدة عون استقبلت صباحاً وفداً من منظمي معرض الحدائق ومهرجان الربيع the Garden show ضم السيدات جمانة سلامة، ميريام شومان ومهى حاصباني، وذلك لشكرها على افتتاحها النسخة السادسة عشرة لمعرض الحدائق ومهرجان الربيع الذي تم تنظيمه في ميدان سباق الخيل.

وقدمت السيدة سلامة للبنانية الاولى شرحاً عن مختلف المعارض التي يتم تنظيمها وفي ميادين عدّة، مشددة من ناحية ثانية على ما كان لحضور السيدة عون للمعرض وافتتاحها له من اهمية، ما يؤكد دعمها الدائم للنشاطات والمبادرات البيئية والزراعية والسياحية التي تساهم في النهوض الاقتصادي.