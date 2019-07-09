في لبنان.. قتل شقيقته بـ6 طلقات نارية!

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أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 2/7/2019، أدخلت إلى إحدى مستشفيات القبيّات، جثّة المواطنة: خ. خ. (مواليد عام 1980) وهي مصابة بـ6 طلقات نارية.



نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثّفة، التي قامت بها فصيلة القبيّات في وحدة الدرك الإقليمي، تمكنت من تحديد هوية القاتل، وتوقيفه في بلدة شدرا، بتاريخ 6/7/2019، وهو شقيق الضحيّة، ويُدعى خ. خ. (مواليد عام 1979، لبناني)

ضُبط بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة (مسدس حربي من نوع "باريتا"، عيار 9 ملم.)، وقد اعترف بقتل شقيقته.



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.