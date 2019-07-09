بالفيديو - إعلامية لبنانية تتعرض لمحاولة اعتداء في الحازمية!

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نشرت الاعلامية ريميال نعمة فيديو يوثق تعرضها لمحاولة اعتداء من قبل شاب يركن دراجة نارية قرب المبنى الذي تسكن فيه بالحازمية.



وعلقت عبر حسابها على “فيسبوك” قائلة: “هل تعرفون شعور من يحاول لمس اسفنجة ناعمة فيفاجأ بدبابيس فيها تنغرز بين اصابعك، انه طعم الخيانة، وهو نفسه شعور الاعتداء عليك عندما تظن انك بمأمن.”



وتابعت: “هذا النذل حاول الاعتداء علي البارحة في مدخل البناية التي اسكنها في الحازمية، محاولا الايحاء انه من شباب الدليفري”.



وأضافت: “حتما لن انسى ملامحه، وحتما لن يستطيع نسيان ضرباتي المتكررة على وجهه واماكن اخرى حساسة.. اخ يا بلدنا”.