التيار الوطني الحر يخيفهم ( حسن محفوظ )

A + A -

توجه احد امراء الحرب مخاطبا الوزير جبران باسيل بأن يحل عن ضهرنا واخر طلب منه فهم التركيبة اللبنانية والتعامل بواقعية معها...هذه عينة بسيطة من بعض ردات الفعل الغريبة التي سمعناها من ابواق الجيل القديم الذي يحكم البلد ويسيطر على مفاصله منذ انتهاء الحرب الاهلية التي رسخت سلطة زعماء الميليشيلت عبر توزيع سلطات الدولة عليهم .بالنسبة لهم العمل السياسي هو فن التعامل مع الواقع وتغيير المبادئ والخيارات حسب الظروف والمصلحة لذلك اصطدموا في الماضي مع فخامة الرئيس ميشال عون واليوم نراهم يتحالفون ويهاجمون رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فالتاريخ يعيد نفسه والسبب هو ذاته مهما رفعوا من شعارات كاذبة وواهية فهم لا يريدون زعيما سياسيا او حزب عابر للطوائف لان في ذلك تهديد لوجودهم ومصالحهم القائمة على تغليب الانتماء الطائفي والمذهبي على اي انتماء اخر وهذا ما يواجهه حاليا التيار الوطني الحر الذي انتسب اليه بشكل كبير وملفت عدد كبير من الشباب اللبناني من كل المناطق ومن كل المذاهب لانهم امنوا بشعاراته الوطنية ونيته الحقيقية في تغيير الواقع اللبناني وتغليب مفهوم حقوق المواطن الفرد وكرامته وهذا هو السبب الحقيقي وراء الهجمة الاخيرة من امراء الحرب والميليشيلت على الوزير باسيل الذي يريد الانفتاح على كل المناطق اللبنانية وكسر حدود الكانتونات دون المرور بامرائها وهذا ما يزعجهم ويخيفهم وهم لا يعرفون ان اغلبية الشعب اللبناني لم تعد تصدقهم وتطالبهم بالتقاعد وترك جيل الشباب الزاخر بالخبرات والطاقات العلمية اعادة بناء الوطن على اسس قانونية ودستورية.