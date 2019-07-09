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باسيل استقبل وفدا من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.. كلودين روكز: لعرض خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325

9
JULY
2019
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وفدا من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية برئاسة السيدة كلودين عون روكز، التي أعلنت بعد اللقاء ان "الزيارة تندرج ضمن الجولات التي تقوم بها الهيئة على الكتل النيابية والوزراء لتعرض عليهم خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام".


وقالت: "نحن كهيئة اعددنا خطة بالمشاركة مع الوزراء والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني، ونتمنى ان يتم التصويت عليها في مجلس الوزراء في أقرب وقت".


اضافت: "كما عرضنا عدة مشاريع قوانين نعمل عليها، ومن ابرزها منع تزويج القاصرات والقوانين التي تزيل التمييز عن المرأة كالضمان الاجتماعي وقانون الجنسية. ونحن كهيئة عرضنا على الوزير باسيل المشروع الذي أعددناه بتكليف من رئيس الحكومة، وأكدنا أهمية هذا القانون لمناقشته في مجلس النواب وتمكين المرأة منح جنسيتها لأولادها".


والتقى الوزير باسيل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيروت كريستوف مارتن وتناول البحث ملفات عدة تعمل عليها اللجنة.

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