بالفيديو - مفترس جنسي في زحلة، هذا ما يفعله!

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نشرت صفحة "وينية الدولة" عبر حسابها الخاص على "فايسبوك" مساء الامس، فيديو لشاب "مفترس جنسي" حاول الاعتداء على فتاة داخل المصعد فركلته وابعدته عنها بالقوة.



وعلّقت الصفحة على الفيديو:

"مفترس جنسي يرعب الفتيات في زحلة ساعدونا بالتعرف عليه. تترد في مدينة زحلة اخبار مرعبة تتحدث عن مفترس جنسي يقوم بالكمن والاعتداء على الفتيات اليافعات داخل الابنية والمراكز التجارية في حين لم تتمكن اي من الكاميرات من التقاط صور واضحة تبرز ملامحه او اعتدائه على الفتيات. استمر الوضع على ما هو عليه حتى تاريخ 22/6/2019 حين دخل الى سنتر الموسوي في زحلة حيث التقطت كاميرات المراقبة ملامحه بشكل واضح اثناء بحثه عن ضحية الى حين ملاحقة فتاة حيث حاول التحرش بها داخل المصعد قبل ان تقوم بضربه وابعاده عنها بالقوة وتمكنها من مغادرة المكان.



الرجاء ممن يعرف عنه شيئا الاتصال بنا على الرقم 76574438 او ارسال رسالة الى الخاص وشكرا".