الفائزون بالمراتب الأولى في فروع شهادة الثانوية العامة في بعلبك الهرمل

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اعلن رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر أسماء العشرة الأوائل في فروع شهادة الثانوية العامة الأربعة، وقد حل في المراتب الثلاثة التلامذة:



فرع العلوم العامة:

1- لنا عبدالله صلح 18,75

2- حوراء سعدالله الحلاني 18,714

3- نور مالك صلح 18,643

فرع علوم الحياة:

1- حسين علي الطقش 18,526

2- محمد فيصل الموسوي 18,175

3- رانيا علي شرف 18

فرع الآداب والإنسانيات

1- حنان مهدي القاضي 15,417

1- زهراء علي سيف الدين 15,417

2- زينب خليفة الخضر 15,167

3- فاطمة أكرم الموسوي 14,958

فرع الاجتماع والاقتصاد

1- سارة حسين شريف 16,906

2- زهراء عادل درة 16,755

3- آلاء حسين الزمار 16,264