الفائزون بالمراتب الأولى في فروع شهادة الثانوية العامة في بعلبك الهرمل

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اعلن رئيس المنطقة التربوية في محافظة بعلبك الهرمل حسين عبد الساتر أسماء العشرة الأوائل في فروع شهادة الثانوية العامة الأربعة، وقد حل في المراتب الثلاثة التلامذة:
فرع العلوم العامة:
1- لنا عبدالله صلح 18,75
2- حوراء سعدالله الحلاني 18,714
3- نور مالك صلح 18,643
فرع علوم الحياة:
1- حسين علي الطقش 18,526
2- محمد فيصل الموسوي 18,175
3- رانيا علي شرف 18
فرع الآداب والإنسانيات
1- حنان مهدي القاضي 15,417
1- زهراء علي سيف الدين 15,417
2- زينب خليفة الخضر 15,167
3- فاطمة أكرم الموسوي 14,958
فرع الاجتماع والاقتصاد
1- سارة حسين شريف 16,906
2- زهراء عادل درة 16,755
3- آلاء حسين الزمار 16,264