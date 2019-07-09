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مجلسٌ تنفيذي جديد للمنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان

9
JULY
2019
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عقدت المنظمة الدولية للإعلان – فرع لبنان (آي إي إي) جمعيةً عمومية عادية، في حضور الأعضاء المنتسبين إليها؛ وتمّ خلالها انتخاب مجلس تنفيذي، لكي يتولوا مهامهم على مدى العامين القادمين. وأتت النتائج كالتالي:  
السيد يوسف عياش: الرئيس
السيد إميل طبنجي: نائب الرئيس
السيدة تانيا رزق: أمينة السر
السيدة ليليان مارون: أمينة الصندوق
والسيدة ندى أبي صالح والسادة ناجي عيراني، جورج سليم، منير زعتري، إيلي عشقوتي، رالف الباشا، سعد الزين: الأعضاء. 
خلال الجمعية العمومية، عرض السيد جو عياش لإنجازات الفرع في العامين الماضيين، في حين أَطلعت أمينة الصندوق، السيدة ليليان مارون، الحضور على مختلف النفقات والإيرادات وتمت الموافقة على التقرير المالي بالإجماع.
وعقب جلسة الانتخاب، هنّأ أعضاء المنظمة المجلس الجديد ورئيسه، الذي وعد بمواصلة العمل الجاد في سبيل مصلحة المهنة. وقال عياش: "نحن نواجه الكثير من التحديات وعلينا أن نقف متَّحدين لنتمكّن من التغلّب عليها. لطالما لعب فرع لبنان دوراً رياديّاً في مهنة التواصل، وهو مصمم على الإستمرار في مهمَّته هذه. سنطلق نشاطات جديدة في العامين المقبلين بمساعدة جميع الأعضاء ودعمهم، وتحديداً مع فرع المهنيِّين الشباب (YP) في المنظمة".
- انتهى –
 
لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال :
ميراي حليحل تلفون: 511732/01 iaa@iaalebanon.com 
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