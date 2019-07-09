تحذير من قوى الأمن!

A + A -

تذكّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن إطلاق النار من قبل بعض الأشخاص في المناسبات المختلفة ظاهرة متخلّفة وقاتلة وغالباً ما تؤدّي إلى وقوع ضحايا أو إصابات جسدية خطيرة وتزرع الخوف في نفوس المواطنين، إضافةً إلى الأضرار المادية التي تخلّفها.



تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام، ولا سيّما أهالي وأقارب الطلاب الذين تقدّموا للامتحانات الرسمية في مختلف الشهادات، "عدم ممارسة هذه العادة البربرية والتعبير عن فرحهم بصورة حضارية ولائقة، حفاظاً على السلامة العامة.



وإيماناً منّا بالدور الجوهري لكل مواطن بالحفاظ على أمنه وأمن مجتمعه، فإننا ندعو جميع المواطنين، من المتضررين ومن غير المتضررين، الى إرسال المعلومات الموثّقة عن مطلقي النار (صورة او فيديو...) والأمكنة التي قد يحصل فيها إطلاق النار بهدف توقيفهم ومحو هذه الآفة من أذهان اللبنانيين، وذلك عبر خدمة "بلّغ" على الموقع الإلكتروني لقوى الأمن الداخلي أو من خلال التواصل مع شعبة العلاقات العامة من خلال موقعي فايسبوك أو تويتر، ليكون هناك أدلّة دامغة تدينهم، علماً بأن أسماء مرسلي هذه المعلومات تبقى سرّية، وفقاً للقانون".