شهيب لم يؤكد او ينفي الإستقالة من الحكومة

A + A -

سألت "الجمهورية" وزير التربية اكرم شهيّب عن مدى جدية احتمال استقالة وزراء الحزب التقدمي من الحكومة، فلم يؤكد او ينفي بل قال: نحن من سَهّل تشكيل الحكومة بالتنازل عن حقنا بالوزير الثالث، سهّلنا من اجل انتظام عمل المؤسسات، ومن اجل الدولة، ومن يبادر الى تسليم المشتبه بهم والمعتدى عليهم، يسلم لأنه مؤمن بالدولة وبالقضاء وبانتظام عمل المؤسسات، وما هو في مصلحة هذا البلد لا يبتعد عنه وليد جنبلاط، والكل يعلم انه في كل الامور التي حصلت في الامن او في السياسة في البلد كان جنبلاط مُبادراً لخير البلد ولخير مؤسساته وللسلم الاهلي، ليس من باب الضعف إنما من باب الحرص.



وعندما سئل: هل تشعرون انكم تدفعون الى الاستقالة؟ قال: نحن لدينا حلفاء وشركاء، وموقفنا يكون دائماً بالتنسيق معهم وبالتفاهم معهم لما فيه المصلحة العامة.