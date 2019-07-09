عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 تموز 2019

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الأخبار: الإمارات تترك اليمن: خديعة أم هزيمة؟

جنبلاط وجعجع لوّحا بترك الحكومة

سلامة يتجاهل تحذيرات صندوق النقد: توسّع إضافي في الهندسات





البناء: تأقلم أوروبي مع خروج إيران التدريجيّ عن التزامات الاتفاق النووي... ومساعٍ لاستباق المزيد

بري في بعبدا... والحريري في بيروت... وباسيل لا يعطّل... وإبراهيم يواصل

حردان مستقبلاً الأحمد: نقدّر عالياً الموقف الفلسطيني... ومعاً لإسقاط صفقة القرن

اللواء: خَياران لجمع الحكومة: مصالحة درزية أو مصالحة وزارية أولاً

الحريري لعدم تعطيل مجلس الوزراء... وأرسلان متمسِّك بالمجلس العدلي



النهار: حكومة "هيّا إلى العمل" خارج الخدمة لأيام إضافية



الديار: بري يستشعر الخطر ويتحرك لـ«تحييد» الحكومة وعون «يلاقيه» للتهدئة

حزب الله «يضغط» على جنبلاط ولا يمانع «بتسوية» خارج المجلس العدلي

الحريري: انها حكومة العهد الاولى وباسيل يطلق «النار» على رجليه...!



الجمهورية: العناد يهدد بأزمة حكومية



the daily star: Aley rift puts fate of Cabinet in jeopardy



?l'orient le jour: Incidents de Qabr Chmoun : Après l’escalade, place au compromis