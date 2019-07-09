عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 تموز 2019

الأخبار: الإمارات تترك اليمن: خديعة أم هزيمة؟
جنبلاط وجعجع لوّحا بترك الحكومة
سلامة يتجاهل تحذيرات صندوق النقد: توسّع إضافي في الهندسات
البناء: تأقلم أوروبي مع خروج إيران التدريجيّ عن التزامات الاتفاق النووي... ومساعٍ لاستباق المزيد
بري في بعبدا... والحريري في بيروت... وباسيل لا يعطّل... وإبراهيم يواصل
حردان مستقبلاً الأحمد: نقدّر عالياً الموقف الفلسطيني... ومعاً لإسقاط صفقة القرن
اللواء: خَياران لجمع الحكومة: مصالحة درزية أو مصالحة وزارية أولاً
الحريري لعدم تعطيل مجلس الوزراء... وأرسلان متمسِّك بالمجلس العدلي
النهار: حكومة "هيّا إلى العمل" خارج الخدمة لأيام إضافية
الديار: بري يستشعر الخطر ويتحرك لـ«تحييد» الحكومة وعون «يلاقيه» للتهدئة
حزب الله «يضغط» على جنبلاط ولا يمانع «بتسوية» خارج المجلس العدلي
الحريري: انها حكومة العهد الاولى وباسيل يطلق «النار» على رجليه...!
الجمهورية: العناد يهدد بأزمة حكومية
the daily star: Aley rift puts fate of Cabinet in jeopardy
?l'orient le jour: Incidents de Qabr Chmoun : Après l’escalade, place au compromis