أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 تموز 2019

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اللواء: أسرار

غمز

سمع الوفد الاشتراكي الذي زار معراب كلاماً مفاجئاً لجهة منع أي جهة من التأثير سلباً على المصالحة في الجبل.



لغز

حتى إعطاء الدكتوراه الفخرية، بات يتطلب تدخلات من خارج الحدود، لاعتبارات شخصية؟



همس

تولدت قناعات لدى قادة أمنيين أن المعالجة لا يُمكن أن تكون إلا سياسية لأحداث الجبل، وليست أمنية بالمطلق.

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قالت أوساط أممية انّ الطريق إلى التسوية في اليمن صار متوقفاً على نتائج ما يجري في ملف التوتر والتصعيد الأميركي الإيراني، لكنها كشفت عن وجود اتصالات مباشرة أميركية مع أنصار الله تتمّ برعاية عُمانية في مسقط، وتساءلت عما إذا كانت عُمان تتولى فقط هذه الاتصالات أم أنها فرع من أصل؟ والأصل هو الإتصالات التي تقودها عُمان لوساطة بين الأميركيين والإيرانيين، ملمّحة إلى إمكان أن تكون محادثات مسقط ترجمة أميركية لطلب إيراني بالتحدث مباشرة مع أنصار الله...