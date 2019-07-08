'صورناك'... محاضر ضبط لمن يخرج رأسه أو جسمه من السيارة

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صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة



البــلاغ التالــي:



كثرت في الآونة الاخيرة ظاهرة مخالفة اخراج الرأس او الجسم من فتحة سقف المركبة، الجلوس على النافذة او في الصندوق، وضع الطفل بأحضان الاهل او وراء المقود.



وفي هذا الإطار يرد الى شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي -ضمن حملة #صورناك-العديد من الشكاوى بهذا الخصوص موثّقة بالصور، فتجري متابعتها وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.



ونظراً لخطورة هذه المخالفات وعدم ملاءمتها لمعايير السلامة المرورية، تهيب هذه المديرية العامة بالمواطنين الكرام، ولا سيّما الاهل، التقيد بقانون السير، حفاظاً على حياتهم وحياة احبائهم.