قداس البحر بحضور الوزير جبران باسيل والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود

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بعد احتفاله بقداس البحر، ووضعه برفقة رئيس تكتل لبنان القوي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والمدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المطرانين ادوار ضاهر ومنير خيرالله، اكليلاً من الورد على شهداء صيادي البحر في قعر البحر، تفقد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف عبسي مدينة البترون برفقة باسيل حيث تنقلا في احياء المدينة وزارا بيت المغترب، إذ أشاد بما قام به الوزير باسيل لناحية ربط المغتربين بلبنان، ثم كانت زيارة لبيت المونة في جمعية بترونيات حيث بارك البطريرك عبسي المونة اللبنانية. بعدها انعقد عشاء عمل في دارة باسيل في البترون في حضور الوزراء سليم جريصاتي وفادي جريصاتي وغسان عطالله، النواب نقولا الصحناوي وإدي معلوف وسليم الخوري وميشال ضاهر، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، وتطرقوا الى الأوضاع العامة عموماً وأوضاع طائفة الروم الملكيين الكاثوليك في مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأشاد الوزير باسيل بما يقوم به البطريرك عبسي وبدوره الجامع في الطائفة.