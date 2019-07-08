بطيش من سراي النبطية: علينا ان نستعيد اقتصادنا كما استعدنا أرضنا

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زار وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش بعد ظهر اليوم، ترافقه المديرة العامة للوزارة عليا عباس ومستشارته دنيز عطالله، محافظ النبطية القاضي محمود المولى في مكتبه في سراي النبطية الحكومي، في حضور رئيس اتحاد بلديات الشقيف الدكتور محمد جميل جابر، نائب رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح يحيى جوني، رئيس بلدية مدينة النبطية الدكتور احمد كحيل، رئيس مصلحة الاقتصاد في محافظة النبطية مالك جابر، وممثلي جمعية تجار النبطية حسن حسين ومحمد شمس، وعقد لقاء تم في خلاله البحث في الاوضاع الاقتصادية في محافظة النبطية ومعاناة المواطنين في ظل الركود الاقتصادي الذي تعانيه المناطق كافة.



ورحب المولى بوزير الاقتصاد في محافظة النبطية التي "عانت وصمدت وقاومت الاحتلال الاسرائيلي، واليوم ومن خلال استثمارها بالامن، تسعى لان تحتضنها الدولة بمشاريعها الانمائية والخدماتية التي يحتاجها كل مواطن".

ورد بطيش بكلمة شكر فيها للمولى حفاوة الاستقبال، وقال: "المسؤوليات كبيرة علينا والواجبات الملقاة كبيرة ايضا ومتراكمة في البلد، وبالموضوع الاقتصادي هناك توجهات اقتصادية من قبل الدولة والحكومة نعمل على ارسائها، وهذا الامر لا يتم بين ليلة وضحاها، وهو بالطبع نتيجة تراكمات وسياسات بالماضي وكانت ترتكز على قاعدة معينة وتبين اليوم ان قطاع الانتاج هو الاهم في البلد ومهما فعلت الدولة من قوانين وغيرها، لا تستطيع ان تكمل الطريق لان يدا واحدة لا تصفق، والاقتصاد يبدأ من المناطق، وهي الاساس".



أضاف: "أنا كوزير للاقتصاد، حاضر للوقوف مع الجميع لإعادة احياء الانتاج في المناطق وعلينا ان نكون شعبا منتجا وقادرون على ذلك، فكلنا منتجون وشعبنا يضج بالحياة، وعلينا تحفيز الناس للانتاج على الصعيد الزراعي والسياحي والحرفي، فبالانتاج يمكن للناس ان تبقى في أرضها، والازمة كبيرة ولا شيء مستحيلا علينا كشعب. لقد مر شعبنا بمراحل كثيرة وبصعوبات في السياسة والامن والاحتلال وكلنا مقاومون، واليوم مطلوب ان نكون مقاومين بالاقتصاد، وعلينا ان نستعيد اقتصادنا كما استعدنا أرضنا".